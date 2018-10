Una pregunta de esRadio enfurece a Celáa

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la periodista de esRadio y Libertad Digital, Maite Loureiro recordaba a la portavoz del Gobierno sus recientes declaraciones contra la prensa y le preguntaba si seguía pensado lo mismo. "

El 1 de octubre Celaá decía en una entrevista en la SER: "Me encuentro con preguntas que son de entrada condenatorias cual sentencia de tribunales y esto, obviamente, arrolla la libertad de expresión y toda presunción de inocencia", y añadía que esto "no se puede consentir".

Este viernes la redactora de esRadio le preguntaba por ello: "Me gustaría saber si mantiene que los periodistas le hacemos preguntas condenatorias" y Celaá reaccionaba de forma extemporánea con un rictus de enfado clarmente intimidatorio: "La forma en que usted lo expresa no es cierta. Lo siento. Me referí a que hubiera desaparecido el supuestamente ya que algunas de las preguntas, en vez de ser formuladas como tales, eran afirmaciones como sentencias condenatorias".

"No tenga usted ninguna duda de que este gobierno mantiene la libertad de expresión y la libertad de prensa, hasta ahí podríamos llegar. Es más, afirmé que la libertad de prensa es bastión, columna de lo que significa la democracia", concluía.