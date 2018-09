Lorenzo culpa a Márquez de su caída

.@marcmarquez93: "He frenado por la zona sucia y se me ha bloqueado por delante. Es cierto que aquí cuando vas a la zona sucia, patina mucho. Son lances de carrera y cuando vas a la zona sucia tienes que tener la sangre fría de no abrir gas a tope.#MotoGP #ARAmovistarMotoGP pic.twitter.com/PTJxDAbwnJ