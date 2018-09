Henry califica de "problema" no "amar al Barcelona"

Henry califica de "problema" no "amar al Barcelona"

Henry califica de "problema" no "amar al Barcelona" "Si me dices que amas el fútbol y no amas al Barcelona, tienes un problema", sentenció el exjugador francés en una entrevista para ESPN.

2018-09-21 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar