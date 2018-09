Tráiler oficial de la película 'El Regreso de Mary Poppins'

"El Regreso de Mary Poppins" de Disney está protagonizada por Emily Blunt ("La chica del tren", "Into the Woods") que encarna a la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica.

Esta nueva secuela tiene una mirada moderna sin dejar de rendir homenaje al espíritu del clásico original. Mary Poppins vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack, interpretado por Lin-Manuel Miranda ("Hamilton", "Vaiana"), un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres.

"El regreso de Mary Poppins" está dirigida por Rob Marshall ("Into the Woods", "Chicago") y producida por Rob Marshall, John DeLuca ("Into the Woods") y Marc Platt ("La ciudad de las estrellas [La La Land]"). El guión es obra de David Magee ("La vida de Pi") y la adaptación para la pantalla corre a cargo de Magee, Marshall & DeLuca. Está basado en Las Historias de Mary Poppins de la escritora PL Travers, con música de Marc Shaiman ("Hairspray") y canciones de Shaiman y Scott Wittman ("Hairspray").