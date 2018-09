Julen Lopetegui tira de ironía tras una pregunta sobre Mayoral: "No es lo mismo un guardameta a que te la meta un guarda"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, tiró de humor este viernes en sala de prensa, en la previa del partido de Liga que los blancos jugaran ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Lo hizo a cuenta de Borja Mayoral, delantero del conjunto madridista cedido al Levante hasta final de periodista.

Según un periodista presente en la sala de prensa de Valdebebas, Mayoral vino a decir en su presentación con el cuadro granota que se sintió "engañado" por Lopetegui cuando el Madrid fichó a Mariano Díaz.

"Borja Mayoral, en su presentación con el Levante, vino a decir más o menos que se sintió engañado por su persona, porque le dijo dos semanas antes que iba a contar con él y que iba a tener minutos en el Madrid. No sé que comentario tienes", fue lo que le planteó el reportero a Lopetegui.

"No he oído eso", respondió el técnico blanco. "He oído que entendía que se iba a quedar, pero apareció la opción de Mariano y la situación era diferente", añadió. El periodista insistió: "No lo dijo pero lo dio a entender".

Y el entrenador vasco respondió entonces con humor: "Ya, pero no es lo mismo un guardameta a que te la meta un guarda".

Fue la anécdota de la rueda de prensa de Lopetegui, en el regreso de la competición liguera tras el parón por las selecciones nacionales.