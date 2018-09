¿Cómo reaccionó Guardiola cuando Simeone le dijo que no le gustaba su estilo? "Antes de que cogiera al Atlético vino a vernos entrenar unos días a Barcelona. Me dijo: 'a mí esto no me gusta, no lo siento'. Dije 'hostia, qué bueno'", comentó Pep con Valdano.

