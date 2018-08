La banda surcoreana de k-pop BTS bate récords con su nuevo vídeo

El videoclip del nuevo single de BTS, "Idol"alcanzó más de 45 millones de visionados en sus primeras 24 horas en Youtube, superando a "Look what you made me do" de Taylor Swift, que hasta ahora reinaba en esta categoría con 43,2 millones.

Este nuevo single de la banda surcoreana de k-pop se estrenó oficialmente el pasado viernes 24 de agosto convirtiéndose automáticamente en trending topic mundial. Cinco días después de su estreno, ya ha superado los 90 millones de plays.