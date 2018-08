Terrible accidente de una de las grandes promesas de la UFC: "Me he roto el escroto con un taladro"

La escalofriante lesión no ocurrió encima de la jaula. Fue un accidente doméstico mientras realizaba bricolaje. El luchador de Arkansas lo explicó de manera clara, concisa y literal: "Me he partido el escroto por la mitad" .

Según cuenta el propio Mitchell sufrió un percance el engancharse el escroto mientras trabajaba con un taladro: "Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él... Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad".

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225 — Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) August 21, 2018

A pesar de lo dolorosa e impactante que es la lesión, el luchador podría volver a competir en un mes.

Mitchell es una de las grandes promesas de la UFC. Esperemos que esta lesión no corte su tremenda progresión.