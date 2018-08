Pep Guardiola recurre a "su país pequeño" para motivar a los jugadores del Manchester City

El extracto completo de la charla de Guardiola a sus jugadores:

¿Podéis imaginaros un recogepelotas? En su propio país, un país pequeño. Un recogepelotas. Yendo a la academia con 13 años. Luego jugando en el primer equipo, su propio equipo, el de su corazón. Estuvo allí muchos años y acabó siendo entrenador. Con 37 años. Y en cuatro años, destruyó el fútbol. Soy yo. Tuve el privilegio de vivir eso. Destruí el fútbol como vosotros habéis destruido la Premier League. Como vosotros habéis destruido la Premier League esta temporada. La gente empieza a hablar del 'Pep Team': 'Oh Pep, cómo es... Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Dentro, fuera, la posición en el campo. Qué bueno es. Pep es top...' No, no, no. Todo el tiempo he dicho lo mismo: es gracias a vosotros. Desde luego leemos la prensa, las ruedas de prensa y la gente cree que es el entrenador -hace una peineta-. No chicos, esto os pertenece. El fútbol os pertenece a vosotros. No a mí. Os pertenece a vosotros.