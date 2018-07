El polémico anuncio de Neymar en el que no esconde su faceta de teatrero

Antes de ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador, Thomas Tuchel, Neymar es noticia por su nuevo spot publicitario. En el nuevo anuncio para Gillete, el brasileño contesta a los que le llaman teatrero. Reconoce que a veces exagera pero se justifica afirmando que sufre la ira de los rivales dentro del campo:

El lavado de cara de Neymar no termina ahí:

Cuando salgo sin dar entrevistas no es porque solo quiero las alabanzas de la victoria, es porque no he aprendido todavía a decepcionarme. Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a frustrarme. Dentro de mí todavía existe un niño. A veces él encanta al mundo y a veces irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener a ese niño vivo, pero dentro de mí y no dentro del campo. Puede creer que caigo demasiado, pero la verdad es que no caí. Yo me desmoroné. Y puede creer que eso duele mucho más que cualquier pisotón en un pie operado