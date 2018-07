Maradona suma y sigue: ¡Llama drogadicto a su sobrino en pleno directo!

En medio del programa argentino'Confrontados', Walter Christian Machuca se encontraba hablando sobre el supuesto matrimonio de su tío con Rocío Oliva, que a propósito fue desmentido por Maradona.

De un momento a otro mientras Machuca estaba hablando sobre su tío, entró una llamada telefónica al programa del presidente del Dinamo de Brest.

"Estoy mirando al cag... número uno de sobrino que tengo. Y estoy viendo cómo ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver, que me rompió un montón de autos, que me robó plata, y es el cag... más grande del mundo porque se esconde", le decía Maradona a su sobrino.

Todo empezó a subir de tono y 'El Pelusa' llamó a su familiar “drogadicto y vago”, diciéndole que ni su hermana sentía afecto alguno por él a pesar de que era su hijo.

"¿Qué va a querer hablar conmigo si ni su madre lo quiere? Su mamá no lo puede ver", añadió Maradona.

Para finalizar, el argentino volvió a cargar contra Machuca: “Lo único que quería decir es que el tipo que tenes al lado nunca fue mi sobrino, fue chorro, fue ladrón y fue drogadicto. Y decile que le tengo miedo porque fuma paco“.

Todo parece indicar que el exjugador argentino se molestó porque su familiar estaba entregando declaraciones a un medio sobre la supuesta boda que tanto estaban comentando en Argentina

"Me caso cuando se me cante a mí (...) cuando me case le pediré la mano a Rocío, se lo pediré a ella y no a ustedes, menos aún al vago ese", le dijo Maradona a su familiar apodado 'El Chino'.