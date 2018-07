La desolación de los griegos ante la destrucción por los terribles incendios

Llegan desgarradoras imágenes desde Grecia mostrando las consecuencias de los incendios que han calicinado la zona forestal a 50 kilómetros al suroeste de Atenas. En una de las carreteras más afectadas por el fuego varios vehículos fueron atrapados por las llamas minutos después de que sus conductores abandonaran sus posesiones para salvar sus vidas.

El abrazo desesperado de dos cuñados que intentan buscar consuelo donde no lo hay. Entre lágrimas afrontan el horror de no saber si su esposa y hermana siguen viva o muerta. Todo ocurrió junto al coche ahora calcinado. Pero no les dio tiempo, una inmensa lengua de fuego se acercaba a gran velocidad. Justo ahí, ahora, busca entre las cenizas algún anillo, pendiente o cualquier objeto que pueda darle alguna pista sobre el paradero de su mujer.

Al menos 74 personas han muerto y 187 han resultado heridas en los incendios ocurridos desde este lunes en una zona costera al noreste de Atenas, donde todavía hay numerosos desaparecidos.