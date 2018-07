La infracción que le pudo costar a Hamilton el GP de Alemania

"Por radio me pidieron entrar en boxes, luego me dijeron que no. Luego me volvieron a decir: 'vuelve'. Pero yo ya estaba en pista", así explicaba Hamilton el suceso. Un error que tacha de confusión y falta de coordinación entre su equipo y él.

Por su parte, los comisarios de carrera presentaron como acusación el siguiente texto: "Presunta violación del Apéndice L capítulo IV artículo 4 (d) del Código Deportivo internacional de la FIA. El coche 44 cruzó la línea que separa la entrada de los pits y la pista".

El antecedente más inmediato que hay de un suceso así es en Bakú con Raikkonen como principal implicado, y cuya sanción fueron 5 segundos.

Hamilton pudo haber regalado la victoria a Bottas. Al final todo quedó en una reprimenda, la primera de la temporada. Los comisarios tuvieron tres factores en cuenta: primero, que los implicados (piloto y equipo) admitieron que fue un error, segundo, que se produjo durante un periodo de safety car y tercero, que no se puso en peligro a ningún otro piloto y se hizo de forma segura.