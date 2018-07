Koke se emociona en la despedida de Gabi: "Prepárate porque serás el próximo entrenador del Atlético"

Tarde de emociones en el Wanda Metropolitano que, sin llegar a un año de vida, ha despedido ya a dos leyendas del Atlético de Madrid: Fernando Torres y Gabi. En el caso del '9', el adiós tuvo lugar en el último partido de la temporada pasada. Por su parte, el '14' ha anticipado su despedida definitiva con un acto en la sala de prensa del coliseo rojiblanco. Hay que matizar que el Atlético de Madrid ha confirmado que también habrá un homenaje a Gabi en alguno de los partidos que jugará en casa la temporada que viene el conjunto del Cholo Simeone.

En el acto de Gabi, ya jugador del Al Sadd de Qatar, han estado miembros de la familia del futbolista, la cúpula directiva del Atlético, su dirección deportiva, el excapitán que le cedió el brazalete en 2012, Antonio López, y tres de sus ya excompañeros, Juanfran, Saúl y Koke. Todos ellos junto a los cinco trofeos conquistados por Gabi: una Liga, una Copa del Rey, dos Europa League y sendas Supercopas de Europa y España.

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Koke, recién llegado del Mundial de Rusia junto a Saúl, tomo la palabra para dejar sobre la mesa una predicción de cara al futuro: "Eres y serás como un hermano mayor. Prepárate porque te van a estar esperando todos los atléticos y lo sabes. Vete estudiando y preparándolo todo porque vas a ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Lo digo aquí y ahora mismo porque el Atlético te va a necesitar hoy y siempre".

Juanfran también tomó la palabra y bromeó con la capacidad de Gabi para no romper a llorar.

Saúl fue otro de los protagonistas de la tarde.

Gabi explicó ante la prensa las razones de su adiós: “Principalmente porque voy a cumplir 35 años y ya no habrá más oportunidades como ésta. Además, me voy ganando un título. Siempre he pensado con el corazón y ahora me tocaba hacerlo con la cabeza. En los otros veranos en los que tuve ofertas no me hubiese ido ganando algo y quería irme así. He intentado siempre estar cerca de mis compañeros para que fueran y se sintieran importantes en las victorias y responsables en las derrotas. El Atlético se ha convertido en una forma de vivir para mí. Es muy pronto para hablar de ser entrenador, pero quiero volver cuanto antes. Desde cualquier puesto del club quiero ayudar aunque sea con una bufanda atada al brazo. Necesito aprender muchas cosas. Espero estar aquí dentro de unos años”.

Otro de los momentos destacados llegó cuando Gabi habló de Simeone: “No sólo me entendieron perfectamente él y Gil Marín cuando les hablé de la oferta que tenía sino que me ayudaron a tomar esta decisión. Estaré siempre agradecido a Simeone porque supo sacarme lo mejor dentro y fuera del terreno de juego”.