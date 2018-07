Dardo en toda regla de Luis Suárez a Griezmann: ¿despechado por su 'no' al Barça?

Dardo en toda regla de Luis Suárez a Griezmann: ¿despechado por su 'no' al Barça?

Dardo en toda regla de Luis Suárez a Griezmann: ¿despechado por su 'no' al Barça? "Griezmann no sabe lo que es ser uruguayo. Por más que diga que es medio uruguayo, es francés. No sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos desde chicos para poder triunfar", apunta Lucho.

2018-07-03 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar