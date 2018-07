Camacho: del "Iniesta de mi vida" a un "¡a tomar por culo!"

Ocho años después, el "Iniesta de mi vida" sigue en el recuerdo. Aquella frase, que José Antonio Camacho dejó para los anales de la historia para celebrar el gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 contra Holanda, continúa todavía presente.

Y el exseleccionador español sigue dejando varias perlas en cada partido que comenta. Este domingo, en el duelo de octavos de final del Mundial contra la anfitriona Rusia, no pudo contenerse cuando Iago Aspas falló el penalti que suponía la eliminación de España del Mundial 2018. "¡A tomar por culo!", espetó el técnico de Cieza.

No ha sido la única gran frase de Camacho en este torneo. Ante Portugal dijo algunas como: "No es penalti, ya lo puedan decir 9 árbitros viendo el VAR", "Creo que si España pierde el balón, intentarán robarlo, "Si el rival mete un gol en el último minuto y pita el árbitro, has perdido" o "No hay que ser catastróficos hasta que se produzca la catástrofe".