Fernando Alonso no descarta abandonar McLaren el próximo año "Si McLaren no me puede dar un coche competitivo en 2019, veremos quién me lo puede dar", dice el asturiano en el circuito de Paul Ricard, escenario este fin de semana del GP de Francia de Fórmula 1.

