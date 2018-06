El desplome de las pasarelas de una corrala de Madrid deja confinados a ocho vecinos

Nueve vecinos de cuatro viviendas se encuentran confinados en sus casas, sin poder salir, tras el derrumbe de las pasarelas interiores de una corrala del distrito madrileño de Chamberí, han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso, que no ha causado heridos, se ha producido en torno a las nueve de la mañana, cuando, por causas que aún se desconocen, se han derrumbado las pasarelas del interior de un edificio, tipo corrala, que dan acceso a las viviendas.

Varias dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al inmueble, situado en el número 23 de la calle de la Santísima Trinidad, y están realizando labores de desescombro para permitir la salida a los vecinos de sus viviendas.

El delegado municipal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha dicho a los periodistas que la noticia "importante" es que "no ha habido heridos", y ha confirmado que el Consistorio está "en comunicación" con el grupo de personas que no puede salir de sus casas. "Se les sacará pero de manera prudente. No ha habido heridos y está todo controlado en cuanto a la evacuación que hay que hacer", ha explicado el edil del Gobierno de Manuela Carmena, que ha dicho que la situación es "preocupante como todo lo que tiene que ver con lo incontrolado, pero afortunadamente controlada". La corrala es una casa de vecinos típica de ciertos barrios de Madrid formada por varios departamentos con galerías y en la que las puertas principales de todas las casas dan a un gran patio interior.