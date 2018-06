Pedro Sánchez, en 2015: "No abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados"

Este jueves ha transcendido la imputación del flamante ministro de Agricultura Luis Planas por un delito medioambiental. Se repite lo sucedido este miércoles con Máxim Huerta y unas declaraciones de Sánchez, también en 2015, que recuperó Libre Mercado y fueron decisivas en la destitución del efímero ministro de Cultura.

Sánchez decía entonces, arropado por toda la Ejecutiva del PSOE en aquel momento, en un acto contra la corrupción en el que se comprometía a no contar con ningún imputado si llegaba al Gobierno. Sus palabras textuales no dejaban lugar a matices ni a interpretaciones: "No abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados".

Este jueves hemos conocido que Luis Planas, al que Sánchez ha abierto el despacho ministerial de Agricultura, está imputado por un delito medioambiental en el Parque Nacional de Doñana, una de las reservas naturales más importantes de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.