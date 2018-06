A Jorge Martín le pasa de todo pero acaba ganando en Mugello

Heroica victoria de Jorge Martín (Honda) en el circuito de Mugello. El piloto de San Sebastián de los Reyes ha conseguido su tercer triunfo de la temporada en Moto3 al imponerse al líder de la categoría, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), por 19 milésimas.

Lo cierto es que al piloto de Honda le pasó de todo. Primero, a las pocas vueltas, parte de la grava de una escapatoria saltó a su Honda y le rompió la cúpula de la moto.

Pero el gran susto llegaría unas vueltas después, cuando una liebre se cruzó en su camino. El madrileño tiró de destreza para esquivar a un animal al que no atropelló de milagro.

"Me ha pasado de todo. Cuando se me ha roto la cúpula no tenía claro que pudiera ganar y la liebre me ha dado un buen susto, incluso me ha roto el ritmo, pero al final todo ha salido bien", dijo Martín, que se sitúa segundo en el Mundial a sólo tres puntos de Bezzecchi (83 por 80).