Las primeras palabras de Pelayo tras volver a nacer: "Feliz de vivir mi segunda vida"

El jugador, que el pasado lunes salió de la habitación del Hospital Clínico de Zaragoza por primera vez en 44 días evoluciona bien de lesiones en la zona lumbar y en el calcaño, según publica La Nueva España.

Pleayo fue trasladado esta semana al 'Hospital Nacional de Parapléjicos' de Toledo, especializado en lesiones en la columna vertebral.

El jugador ovetense no tiene dañada la médula, según aseguran sus familiares más directos, y los médicos ya le han dicho que podrá volver a caminar. De momento se mueve en silla de ruedas por su incómoda lesión en el calcaño. La rehabilitación será larga pero Pelayo, que no para de sonreír. no tiene prisa por vivir la segunda vida que le ha regalado el destino.