Radicales del Sporting de Portugal invaden el vestuario y agreden al entrenador y a varios jugadores

Unas cincuenta personas encapuchadas han asaltado el entrenamiento del Sporting de Portugal, agrediendo al cuerpo técnico y a varios de sus futbolistas.



A pesar de partir con ventaja con respecto al Benfica —su eterno rival—, el Sporting perdió en la última jornada la plaza que da acceso a la Liga de Campeones, lo que ha despertado la furia de estos radicales que han provocado lesiones leves a algunos de sus futbolistas.



Aún no hay parte médico y por tanto habrá que esperar para conocer el estado de los futbolistas y del cuerpo técnico, que por otro lado no reviste gravedad, tal y como aseguran varios medios portugueses, lo que no quita ni un ápice a lo "lamentable" del incidente.



La entidad de los leones ha emitido un comunicado para referirse al asunto:



"El Sporting de Portugal rechaza con firmeza los acontecimientos que han sucedido hoy en la ciudad deportiva. No podemos aprobar de ningún modo estos actos de vandalismo y los ataques a atletas, entrenadores y personal del fútbol profesional, ni las actitudes que dan forma a la práctica de la delincuencia que se han dado lugar en el día de hoy. El Sporting ni es esto, ni puede ser esto. Tomaremos las diligencias oportunas para descubrir a los responsables de lo que ha sucedido, y no dejaremos de exigir el castigo para quien actuó de esta forma tan lamentable".