Un brasileño hace historia y firma el récord mundial de la ola más alta jamás surfeada

Coxa, de 38 años, consiguió la hazaña en pleno Océano Atlántico, concretamente en Nazaré (Portugal), uno de los lugares más peligrosos para los surfistas.

Rodrigo Koxa, que ha recibido el Quiksilver XXL Biggest Wave Award y su correspondiente ’Guinness World Record’ por dicha gesta, supera el anterior récord que estaba fijado en 23,77 metros, se logró en 2011 y su autor fue el norteamericano Garret McNamara.

De casi perder la vida... al récord mundial

Coxa se mostraba exultante por el hito conseguido, más aún cuando confesó que en 2014 y en el mismo lugar (Nazaré) estuvo cerca de perder la vida:

Siempre he intentado surfear grandes olas toda mi vida y tuve una experiencia muy intensa en 2014, cuando casi pierdo la vida en Nazaré. Cuatro meses después aún tenía pesadillas, no viajaba, tenía miedo y mi mujer tuvo que ayudarme a nivel psicológico. Ahora estoy tan contento que no puedo describirlo con palabras. Es el mejor día de mi vida. Gracias a todos, es un sueño hecho realidad