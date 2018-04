Bochornoso: Barça TV obliga a un aficionado culé a quitarse la bandera de España para entrevistarlo

Libertad Digital fue testigo en directo de uno de los actos más surrealistas que se recuerdan en una final de Copa del Rey. David Vinuesa y Dani Blanco registraron en imágenes un hecho lamentable. Barça TV deja una bandera de España en el suelo para que, según la reportera, "no la saques que me buscas un lío". El aficionado la recoge al final y la chica se mueve para que no se vea. La del cuello al estar de espaldas la ha dejado estar.

En las imágenes se puede apreciar como el hincha del Barcelona tiene que, todavía en directo, recoger del suelo la bandera, concretamente de la mochila de unos de los miembros de Barça TV. Posteriormente pasa por detrás de la cámara y de la reportera que se va moviendo por si hay amago de que enseñen la misma. El joven se marcha riendo ante la surrealista situación que ha vivido y le muestra a varios amigos que no portaba ningún mensaje en la bandera.