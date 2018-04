Entrevista a Lester Toledo

Lester Toledo es miembro de la dirección nacional del partido Voluntad Popular, fue jefe de campaña de Leopoldo López en 2015 y elegido diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia. Pero como a los demás presos políticos venezolanos la inmunidad parlamentaria de poco le ha servido.

En la entrevista con Libertad Digital nos relata, entre otras cosas, cómo fue su huída del régimen de Venezuela, una fuga de película. Tanto él, su esposa y su hija estaban amenazados de muerte por Nicolás Maduro. El disidente narra las torturas a las que fueron sometidos miembros de su equipo para presionarle porque el diputado logró demostrar la conexión del narcotráfico con el gobierno de Venezuela.

Toledo asegura que "los cuatro narcotraficantes que la gente ve por televisión, Nicolás Maduro y su combo”, han amasado una fortuna, entre EEUU y Europa, de más "300.000 millones de dólares". Y denuncia que algunos de los principales responsables de la crisis humanitaria en Venezuela, los magistrados, vienen a España “como Pedro por su casa" y están adquiriendo decenas de propiedades en nuestro país.

Sobre el ex -presidente José Luis Rodríguez Zapatero no duda en afirmar que es “un vocero de la dictadura”. Narra cómo Zapatero presionó a la oposición para acudir a unas elecciones ilegales, convocadas por Maduro para el próximo 20 de mayo, a las que ningún partido de la oposición se presentará. El disidente venezolano augura que esta jugada “puede terminar con la salida de Nicolás Maduro, porque no va a haber un reconocimiento internacional a esa presidencia y entonces Venezuela va a pasar a ser un estado forajido”.