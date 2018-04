La señora acudió a una misa en la Catedral de Mallorca que se oficiaba en catalán. Pocos minutos después de entrar abandonaba el templo indignada por la situación.

"No tengo mucha cultura, pero me creía que esto era España. Resulta que empieza a hablar de Déu, que si no se qué, que si no se qué cuántos. ¿Pero esto qué es lo que es?", comenta la señora ante las cámaras de IB3