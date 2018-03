Boadella cumple su amenaza y pone "otra pica en Flandes" ante la casa de Puigdemont

Albert Boadella, acompañado por el resto del Gobierno de Tabarnia, ha llegado a Waterloo, donde está ubicada la residencia del fugado Puigdemont, en la embajada móvil a ritmo de la canción Waterloo de ABBA.

Una vez allí, han salido de la tienda de campaña en la que presuntamente han pasado la noche para tener una "conferencia al más bajo nivel" entre un "presidente legítimo" -el de Tabarnia- y otro "ilegítimo" -Puigdemont-.

El presidente de Tabarnia compara sus medios más modestos, con la tienda de campaña, con los del Puigdemont, que vive en esa casa de 500 metros cuadrados y 4.400 euros al mes de alquiler.

Los representantes de Tabarnia se han dispuesto a esperar a Carles Puigdemont y con un megáfono lo han llamado "Carlitos" y seguía Boadella: "Ya estamos aquí para celebrar la conferencia al más bajo nivel. No te escondas, ya sabemos que eres un fugista compulsivo. Ya sabemos que estás escondido detrás de las cortinas".

El presidente tabarnés le ha emplazado a que se reúna con él para contarle "los desastres que nos has organizado". "Te contaremos que nos has dejado pelados, sin un duro, que no hay gobierno ni hay nada, que el único gobierno legítimo que hay es el nuestro".

Más tarde se ha puesto una bata de doctor como "especialista en paranoias regionales" y ha vuelto a pedir a Puigdemont que saliera de casa para recibir tratamiento.