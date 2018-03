Camps se enzarza con ERC porque hablar de País Valenciano es un "insulto"

El expresidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps, ha protagonizado varios rifirrafes en la comisión de investigación del Congreso de la supuesta financiación irregular del PP, tanto con el diputado del PSOE como, justo después, con la de ERC, a quien ha increpado a cada pregunta en que hablaba de País Valenciano y de "PP del País Valenciano" que ni existe ese territorio, ni existe ese partido.



"No puedo soportar este insulto, no existe el País Valenciano, existe la Comunidad Valenciana", ha dicho cuando el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canaria), le ha pedido que dejara de repetir eso porque Capella está en su derecho de usar las denominaciones que considere.



En ese momento, le ha dicho a Quevedo que es como si a las Islas Canarias "las llamaran archipiélago atlántico". "Esta mujer ha venido a insultar a los valencianos", ha insistido para incidir luego en que para los valencianos "es dolorosísimo" escuchar eso.



Ante la insistencia de Camps, Quevedo ha vuelto a intervenir para afirmar que Capella "tiene derecho a expresar esa diferencia de concepciones que es legítima. No es un insulto, porque si no estarían a tiros en la Comunidad Valenciana y eso no ocurre. Pido respeto".



Pero estas palabras no han convencido a Camps, que en vista de que Capella no paraba de usar ese calificativo, ha repetido que "es un insulto". "Pretende incluir al País Valenciano en los Países Catalanes, no estoy dispuesto a que eso pase", ha dicho.



"Imaginaba que iba a tener trabajo, pero no tanto", se ha lamentado entonces Quevedo, y ha repetido que esas palabras "se dicen todos los días sin que a nadie le salga un sarpullido".



Anteriormente, Quevedo le había reprochado a Camps que siguiera "esta moda de que aquí habla todo el mundo cuando quiere". "Que nadie vuelva a tomar la palabra sin autorización", había pedido sin éxito al expresidente valenciano, que mañana declara como testigo en el juicio de la rama valenciana de Gürtel.



Pero las palabras de Quevedo han caído en saco roto y Camps ha perseverado, aún después de que le repitiera varias veces que Capella estaba en su derecho de llamar a la Comunidad Valenciana como quisiera, que tiene "la obligación de defender la denominación de mi tierra" "¡Es que yo he sido presidente de la Generalitat!", ha exclamado.



Y Quevedo ha reiterado que esa denominación "está en el ideario de ese partido (ERC). Tengo que aceptar el derecho de Capella de expresarse de esa manera. lo mismo que acepto el tuyo de señalar que no está de acuerdo".



Finalmente, Capella ha llamado "País Valenciano o Comunidad Valenciana" a la región, lo que ha aplacado los ánimos de Camps, que ha reprochado sin embargo a la diputada su tono.



"Soy muy respetuosa con usted, si le hubiera insultado se acordaría", le ha dicho entonces Capella, a quien Camps ha censurado como una "falta de educación" que no se quedara al resto de su declaración en la comisión.