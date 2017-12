Review del aspirador Neato

La aspiradora autónoma es el robot doméstico más vendido de la historia. Apareció en el mercado japonés allá por el año 1978 y se llamó Chiritorie. Poseía un control remoto inalámbrico y un eje mediante el cual podía cambiar de dirección. Su capacidad era muy limitada y la conveniencia de uso cuestionable. Sin embargo, desde entonces, la industria de los robots aspiradora ha evolucionado radicalmente hasta llegar al Neato D5.

Sistema laser de guiado

El principal problema de todos los robots autónomos es el sistema de guiado. La capacidad de la mente humana de analizar nuestro entorno de una forma precisa es extraordinaria. Sin embargo resulta el caballo de batalla para cualquier sistema de inteligencia artificial y en concreto, la piedra filosofal de la industria del automóvil autónomo.

En el caso concreto de las aspiradoras domésticas, las circunstancias a tener en cuenta se reducen radicalmente: escaleras, alfombras, obstáculos y reconocimiento de zonas de paso son la mayoría de los problemas a afrontar. Todas las marcas presentes en el mercado solucionan los dos primeros con solvencia. Sin embargo, la capacidad de reconocer toda la superficie de limpieza y pasar por ella de una forma solvente, sin tropezar constantemente o atrancarse, es muy excepcional. En el caso de la Neato D5 es, sin duda, su mayor virtud. Dispone de un sistema de guiado láser que permite escanear en tiempo real todo lo que está a su alrededor, generando un mapa real de la estancia y de los objetos. De esta forma el sistema de guiado es preciso y eficiente, evitando choques constantes con los muebles o con las paredes. Además su forma en "D" optimiza el acercamiento a las esquinas y salientes.

Autonomía, y App: útiles de verdad

Cuando comenzó el boom del IoT (Internet de las cosas) parecía inevitable que cualquier dispositivo tuviera su propia aplicación para conectarse con el móvil (yo tengo un cepillo de dientes con su propia app). Sin embargo, pocas de estas aplicaciones resultan practicas y a los pocos días de utilizarla te olvidas de ella. Pero éste no es el caso de la Neato. La aplicación es sencilla y útil. Te informa de lo necesario y te permite programar su uso sin opciones inútiles. Para mayor utilidad, las notificaciones no son un simple bombardeo publicitario si no que te avisan de situaciones en las que la aspiradora se ha tenido que parar, está atrancada o no ha encontrado la base de carga.

El último punto clave es la autonomía. Las baterías de la Neato D5 son muy, muy capaces. Permite la limpieza continuada durante varias horas, lo que supone aspirar más de 400m2. Toda esta capacidad de limpieza se acompaña de un depósito de suciedad grande y de un sistema de succión eficaz.

¿Y los "peros"?

En el lado de los "contras" hay pocas cosas que reseñar. Las principales provienen de la propia idiosincracia del sistema de aspiración: limpieza de los filtros y escobillas, mantenimiento de rodillos y cepillo. Sin embargo hay una cosa que si es achacable al diseño de la marca, y es la base de carga. De cuantos robots aspiradoras he probado, este parece un mal endémico. Es muy liviano y el cable excesivamente rígido, con una conexión que queda expuesta, lo que hace que la propia Neato la desplace o se atranque en el momento de su recarga.

Conclusiones

El mercado de los robots aspiradora comienza a estar maduro. La oferta es enorme y las funcionalidades suficientes como para competir con los sistemas de aspiración tradicionales. En el caso concreto de la Neato D5 no hay duda: no es sólo un sistema auxiliar de limpieza si no que puede responsabilizarse del día día de la casa. Quizás ese futuro que habíamos imaginado con androides que pasaban la aspiradora no haya sido del todo exacto. Esa idea de robots con forma y capacidades humanas que hacían lo que nosotros quizá no tenga sentido. En el futuro sin duda, estaremos rodeado de robots que harán cosas como conducir, limpiar, gestionar nuestro tiempo, trabajar por nosotros..., pero para ello no tendrán que parecerse a los humanos. Más bien, tendrán las formas que sus funciones les dicten y un buen ejemplo de ese futuro es la Neato D5.