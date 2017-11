Momento dramático: la espectacular salvada de Márquez que vale un Mundial

Márquez salvó de forma milagrosa la caída. Dovizioso, que por entonces permanecía en pista, se cayó poco más tarde. Pero si hubiera ganado la carrera con Márquez fuera, el Mundial sería suyo.

Marc Márquez explicó en los micrófonos de Movistar la acción en la que estuvo a punto de caerse y perder el Mundial de MotoGP.

"Durante la carrera estaba manteniendo la calma, pero hubo un momento que tenía que apretar porque me sentía bien. Perdí la concentración en esa curva y frené demasiado tarde".

Un 'codo' que quedará para la historia:

"Tiramos muy fuerte esa vuelta y he empezado demasiado agresivo. Pero bueno, la salvada queda para la historia y este codo nos ha dado el campeonato. Me he dicho 'yo no suelto la moto ni aunque dé vueltas, si me tengo que hacer daño es el momento de hacérmelo'. No hacía falta ese error, pero es mi estilo, estaba súper cómodo"

Márquez se sincera:

"Dovi ha sido un rival muy fuerte, he aprendido muchas cosas de él. Este año he pasado mucho estrés, mucho calvario. No lo he confesado nunca, pero en una parte del campeonato perdía pelo y todo. Por mucho que psicológicamente seas fuerte, cuesta, pero sales adelante y más con el equipo que tienes alrededor".