Entrevista a Stéphane Courtois por 'El libro negro del comunismo'

El historiador francés visitó Madrid invitado por la Universidad San Pablo CEU al Congreso "Cien años de la Revolución Rusa", única Universidad española en recordar uno de los episodios fundamentales de la historia de la humanidad. Estos son algunos de los momentos de la entrevista:

"Lenin creó un nuevo tipo de dictadura. Ha creado la dictadura totalitaria lo cual es muy diferente de todo lo que conocíamos hasta ahora, una dictadura que no se dedica sólo a controlar totalmente el poder, es una dictadura revolucionaria con pretensión de destruir completamente la sociedad existente, de hacer una nueva sociedad, hacer un hombre nuevo, lo que es… muy pretencioso, eso es… Vamos a cambiar la naturaleza humana, vamos a controlar toda la sociedad, vamos a remodelar toda la sociedad de arriba abajo y es lo que es realmente nuevo".

"Lenin y los bolcheviques y después Stalin y después todos los comunistas, y después Mao Tse Tung, y después Pol Pot, han logrado desarrollar una propaganda que hacía creer que su régimen se encaminaba hacia la felicidad del pueblo, hacia una sociedad perfecta, y los que se oponían a esto se convertían en contrarrevolucionarios, fascistas a los que exterminar".

"Creo que lo que hay en los revolucionarios, en cualquier caso, para los verdaderos revolucionarios, los que van hasta el final, los que pasan al acto y toman el poder y que ponen en obra su ideología, sus ideas, existe incontestablemente un fenómeno, un rasgo psicológico, diría yo, un hiper-narcisismo, hombres como Lenin, Stalin Mao, Castro, creen ser de una esencia superior, conocen mejor que nadie cómo tiene que ir el mundo, son hombres dispuestos a ir extremadamente lejos en nombre de la confianza que proyectan sobre ellos mismos, y eso es extraño, pero este hiper-narcisismo se acompaña con una increíble voluntad de poder, de potencia, y eso es para mí el fondo del problema, estos hombres están fascinados por el poder y por el poder absoluto, y precisamente, como es lógico, el poder absoluto abre la puerta al asesinato en masas".

"De cualquier modo, el comunismo se ha debilitado, con su derrumbe en Moscú, pero, ¿qué vemos ahora? Vemos lo que no supimos ver en el 89-91; dijimos entonces: vale, el comunismo se derrumba… La democracia ha ganado. No hay problema. Pero no fue así. No sólo el comunismo se mantiene en parte, sino que vemos aparecer otra fuerza totalitaria que es la fuerza del islamismo radical y combatiente que no hemos visto llegar. Estaba enmascarado".

"La democracia es una batalla que se libra cada día".

"Esta cuestión de los límites es lo que hace que seamos una civilización y como diría un famoso primer ministro francés: “Cuando nos hemos pasado de la raya ya no hay límites", y ese es el problema".

"Este libro sobre Lenin es la continuación del Libro Negro. Cuando salió hubo enormes polémicas sobre todo en Francia, y me di cuenta que había tocado un punto sensible. ¿Cuál era ese punto sensible? Se había demostrado que Lenin era responsable de todos esos crímenes desde el inicio, pero el punto sensible era la cuestión del Totalitarismo. Es decir, el momento en el cual se empezaba a hacer la comparación entre los crímenes del comunismo y los crímenes del nazismo. Entonces, honestamente se lo digo, estas polémicas me sorprendieron mucho, porque como historiador, pensaba que estas cosas estaban ya asimiladas y que todo el mundo conocía pero no era así en absoluto, me resultó increíble, y los comunistas en particular se pusieron hechos una furia y entonces supe que ahí es donde había que escarbar, y escarbando, escarbando, me topo con Lenin, encuentro los orígenes de estos regímenes totalitarios".