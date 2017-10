En directo: Gala de los premios The Best 2017

En directo: Gala de los premios The Best 2017

En directo: Gala de los premios The Best 2017 Cristiano Ronaldo recibirá por segundo año consecutivo el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año 2017.

2017-10-23 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar