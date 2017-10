Miles en la manifestación de Barcelona: "A mi no me engañan, Cataluña es España"

Miles en la manifestación de Barcelona: "A mi no me engañan, Cataluña es España"

Miles en la manifestación de Barcelona: "A mi no me engañan, Cataluña es España" Cientos de miles de personas abarrotan el recorrido desde primera hora de la mañana: cánticos de "A mi no me engañan, Cataluña es España" y "No estáis solos".

2017-10-08 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar