Boadella propone una suspensión de la autonomía catalana "sin plazo"

Nuria Richart charla con Albert Boadella sobre el alcance de la "paranoia catalana". "Lo que hemos visto", dice, "es un espectáculo de un cierto patetismo", es decir, "el ver unas masas que no se atreven a ser muy violentas con las fuerzas del orden y unas fuerzas del orden que van como reprimidas, porque no quieren hacer tantas fotos. No es la toma del Palacio de Invierno".

Sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra comenta que al verlos "haciendo el pasmarote hemos descubierto que había una policía que trabajaba para un Gobierno", algo "insólito en la Europa actual".

Para Boadella estamos viviendo un "golpe de Estado preparado en 35 años", del que "Pujol es el auténtico responsable". Reprocha a Felipe González que aunque ahora se rasga las vestiduras, "cuando estaba de Presidente del Gobierno a mi hija la estaban adoctrinando en el instituto".

Para el director de Els Joglars los independentistas catalanes están "ejecutando una venganza" y "ganarán, con sus problemas". Una victoria que él pensaba que se iba a producir "con Zapatero". Entonces "tuvieron la mejor oportunidad" de conseguir la independencia.

¿Y ahora qué? "Ahora vendrá la independencia". Para el director sólo hay una salida: "la única posibilidad es suspensión de la autonomía sin plazo." La primera decisión: "cerrar 3 meses TV3 y Radio Catalunya y la corporación catalana de medios de comunicación. Porque éste es el núcleo de la contaminación, de aquí sale el virus de la enfermedad general". Para Boadella, "los ciudadanos que viven en este territorio se comen las mentiras con facilidad", se lamenta, porque "es muy difícil no caer en ello".

Le preguntamos sobre la diferencia entre Jordi Pujol y Carles Puigdemont. Para Boadella éste último "no es nada, es precario. Un encefalograma, no diré plano pero de pequeñas colinas".