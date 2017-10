La lección de derecho de un ciudadano catalán a dos Mossos

Durante el 1-O en Cataluña un ciudadano grababa la respuesta de dos Mossos cuando les preguntaron sobre su actuación ante la apertura y votación en un colegio a pocos metros de su posición.

Ciudadano catalán: "Disculpen agentes ¿ahí se está votando?

Y ustedes no cumplen con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Mossos: "Nuestra orden es estar aquí e informar de la situación".

Ciudadano catalán: "Yo he leído su orden".

Mossos: "Yo le digo la orden de mi superiores".

Ciudadano catalán: "Pero ustedes son policía judicial".

Mossos: "No, yo soy Policia..."

Ciudadano catalán: "Policía Judicial y ustedes se rigen por la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Mossos: "Usted nos puede decir todo lo que quiera, su opinión..."

Ciudadano catalán: "Yo soy un ciudadano de Cataluña y les pido que cumplan con su deber".

Mossos: "Muchas gracias por la información".

Ciudadano catalán: "No, no, no es información, es un requerimiento. Les requiero para que lo hagan. ¿Ustedes se niegan manifiestamente a ello?"

Mossos: "No señor, no nos negamos".

Ciudadano catalán: "Pues ahí están haciendo un acto ilegal".

Mossos: "Nosotros hemos informado a nuestros superiores de lo que hay ahí y de lo que podemos y no podemos hacer".