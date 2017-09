Carmena acude a un acto en coche en el Día Mundial Sin Automóvil: "He metido la pata" La alcaldesa ha reconocido haber "metido la pata" al acudir a un acto en el coche oficial a pesar de ser el Día Mundial Sin Automóvil. "No me he acordado y he cogido el coche para venir hasta aquí".

2017-09-22 Compartir

