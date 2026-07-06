Las fortalezas mostradas por España ante Austria deben ser refrendadas en un duelo a cuchillo frente a una Portugal que no ha carburado como se esperaba de manera colectiva en esta Copa del Mundo pero que tiene talento para tumbar a cualquiera.

Evitar perdidas en salida de balón, estar sobrios en la defensa de área donde Portugal tiene dinamita y ser efectivos de cara a puerta son tres aspectos fundamentales para poder avanzar a cuartos de final. Mantener esa excelsa presión tras perdida que ahogó a Austria es otro aspecto clave para desconectar a Portugal.

Hay jugadores que mostraron un nivel excelso como Cucurella, Alex Baena , Oyarzabal o Pedro Porro, pero necesitamos que tanto Pedri como como Lamine den un paso adelante.

Fundamental en esta España es la figura de un Dani Olmo que es el conector perfecto entre el centro del campo y la delantera. Los triángulos que forman de manera asociativa Olmo, Baena, Pedro, Oyarzabal, los laterales y Lamine son muy complicados de defender.

Por último será clave como aprovechen desde el banquillo Luis de la Fuente y Bob Martínez sus recursos. Los cambios pueden marcar la diferencia -ante Croacia, Martínez ganó la eliminatoria con unos cambios en lo que demostró mucha personalidad-.

Está noche a las 21h en Dallas con arbitraje del inglés Taylor -ojo al dato que jamás han perdido con él los lusos- partidazo de octavos. Win por Go Home. ¡Solo puede quedar uno!