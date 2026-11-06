La Séptima logra un triste 2,8% de cuota en su primera jornada de emisión

La Séptima arrancó este jueves después de inyectar una astronómica inversión inicial de 20 millones de euros. Sin embargo, el despliegue económico no ha servido para evitar un estreno gris. El nuevo canal capitaneado por José Miguel Contreras apenas logró rascar un discreto 2,8 % de cuota de pantalla en su primera jornada, según los datos de Barlovento Comunicación. Aunque 4.990.000 espectadores conectaron en algún momento con la emisión, una cobertura del 10,5 % de la población, la realidad del consumo en directo dejó a la cadena relegada a una irrelevante octava posición en el mercado televisivo. La Séptima no solo quedó a años luz del liderazgo de Antena 3 (13,5 %), sino que fue incapaz de superar a las ofertas temáticas (9,6 %), a una desgastada Telecinco (9,3 %) e incluso al conjunto de las cadenas autonómicas (8,5 %).

El plato fuerte de la parrilla inaugural evidencia el claro sesgo partidista con el que nace el proyecto. La emisión más vista del debut fue la entrevista en prime time al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que a las 21:32 horas anotó un flojo 3,7 % de cuota de pantalla (473.000 espectadores de media y 973.000 únicos). La muleta del Ejecutivo fue la tónica general del arranque, apoyándose también en las intervenciones del candidato de ERC, Gabriel Rufián, y de la ministra portavoz, Elma Saiz, en un intento por atraer a una audiencia que, de momento, parece no estar muy convencida.

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El rendimiento por franjas refleja un comportamiento apático a lo largo de todo el día, sin conseguir despuntar en ningún tramo: registró un 3,1 % en la sobremesa, cayó al 2,9 % en la tarde y firmó un 3,1 % en la noche. Por regiones, los datos tampoco ofrecen grandes alegrías, con su techo fijado en la Comunidad Valenciana (4,3 %), seguida por Cataluña (3,7 %), Madrid (3,7 %), Asturias (3,1 %) y Galicia (3 %). Además, el perfil demográfico desmonta cualquier pretensión de renovación audiovisual: la media de edad de los televidentes se disparó hasta los 57 años, dibujando un público marcadamente envejecido y de sesgo masculino.

Ante el tibio recibimiento, el consejero delegado del canal, José Miguel Contreras, se apresuró a rebajar las expectativas justificando los datos ante la Agencia EFE. Contreras afirmó que alcanzar un 1,5 % en la primera jornada habría sido un "magnífico resultado" y llegó a parapetarse en que algunos técnicos situaban el suelo lógico entre el 0,5 % y el 0,8 %.

Este intento de matizar el arranque choca con el propio plan financiero del canal (que recordemos que es de 20 millones de euros). Las previsiones de La Séptima pasan por alcanzar un 1,8 % de cuota en sus dos primeros meses, subir al 2,5 % a lo largo de 2026 y alcanzar un 3 % en 2027. Esta última cifra es la que, según la propia dirección, se requiere para alcanzar una rentabilidad "suficiente", un objetivo que, tras un inicio tan flojo y dependiente del aparato institucional, se atisba lejano.