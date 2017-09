El cantante de Metallica se cae por un agujero en pleno concierto

El cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, ha protagonizado la anécdota del día después de que cayera por un agujero del escenario en pleno concierto en Amsterdam (Holanda). Durante la interpretación de "Now that we're dead", el cantante se giró y no vio que justo delante había una abertura en el suelo. Los miembros de seguridad acudieron al rescate mientras el resto del grupo seguía con la actuación.