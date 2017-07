Análisis de los cascos inalámbricos EOZ One y los AirPods de Apple

Tenemos relojes inteligentes, un intento de gafas (más o menos inteligentes), se ha aplicado con la ropa y parece el momento de los auriculares. El primer paso necesario era, obviamente, hacerlos inalámbricos. Este es el caso de los EOZ. Marca española recién llegada a este saturado mundo de la tecnología de consumo pero que está intentando entrar por la puerta grande. Con una autonomía más que aceptable (prácticamente todo el día), calidad alta, acabados premium y un manejo fiable. ¿Qué más se puede pedir? Que los auriculares sean algo más que un dispositivo para escuchar música y responder llamadas, que se conviertan en el medio para interactuar con tu teléfono. Y aquí es donde Apple ha empezado a andar el camino.

Los AirPods no son unos cascos inalámbricos (solamente), por eso es injusto compararlos a los EOZ. Pretenden ser el medio por el que llevar a Siri siempre contigo. Puedes utilizar cualquiera de los auriculares (el derecho, el izquierdo o los dos), únicamente tienes que dar dos golpecitos y allí está Siri. La autonomía no es abrumadora, pero para eso tienes su caja. Si los guardas durante unos minutos se cargarán para usarlos de nuevo durante horas. La configuración se realiza de forma inmediata. En el momento en que comienzas a utilizarlos todos tus dispositivos (es decir, los de Apple, claro) los encuentre de inmediato.

El punto débil: Siri. No está a la altura de las circunstancias. Posiblemente, de los 3 asistentes personales del mercado (junto a Cortana y Google Now) es el que se encuentra más lejos de las expectativas y en conclusión, es el único motivo por el que los AirPods de Apple no son un producto perfecto.

En resumen

Si lo que quieres son unos auriculares inalámbricos bien acabados, con buena autonomía y un sonido más que aceptable, una de tus opciones a tener en cuenta son los EOZ One. Resulta injusto compararlos con los AirPods ya que estos juegan en otra liga. Apple no ha querido hacer solo unos auriculares, pretendía establecer un nuevo medio de comunicación con tu asistente personal. Podría ser el planteamiento más serio para hacer posible el sueño de Her (me refiero a la película).