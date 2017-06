Análisis del reloj Samsung Gear S3 Classic: un buen reloj inteligente para quien quiera uno

Hace ya como dos años y medio probamos el LG G Watch, que fue uno de los primeros relojes inteligentes que salieron al mercado equipados con Android Wear. Ha llovido mucho desde entonces, pero la verdad es que no había vuelto a tener uno en la muñeca hasta hace unos días que Samsung nos prestó su Gear S3 Classic. ¿Habrá avanzado mucho la tecnología en este tiempo, o estos relojes siguen sirviendo sólo para no tener que sacar el móvil del bolsillo cuando nos llegan notificaciones? Vamos a verlo.

La caja es redonda, con el reloj en primer término, la base de carga, y debajo de todo ello las instrucciones que nadie se lee, una segunda correa y el cargador en una bolsa. Todo muy cuidado. Lo primero que salta a la vista es que es un reloj bonito, pero gigantesco. Es redondo, como se supone que debe ser un reloj, y además de una pantalla táctil dispone de varios controles más analógicos: dos botones y el bisel, que podemos girar para controlar de forma muy eficaz y cómoda el interfaz de usuario del reloj, un punto diferencial de los relojes de Samsung que, no obstante, parece haber sido sacado directamente de los primeros iPod. El reloj se siente pesado en la muñeca porque es muy grande, aunque quizá cualquier macho ibérico, que tendrá sin duda una muñeca más gruesa que la mía, no lo encuentre un problema.

La causa del tamaño y el peso posiblemente esté en el uso de acero inoxidable y su batería de 380 miliamperios, que permiten usarlo entre 3 o 4 días, lo cual es sin duda una gran mejora respecto a los primeros relojes inteligentes. Tarda algo más de dos horas en cargarse, pero como entre otras cosas mide el sueño, quizá lo aconsejable no sea dejarlo por la noche cargando sino en ratos sueltos, como la ducha o cuando estemos viendo la tele. La correa es del tamaño estándar de 22 milímetros, así que podremos comprar la que más nos guste en cualquier tienda. Se carga de forma inalámbrica muy cómodamente con su base imantada. La pantalla es de 1,3 pulgadas, con buena resolución y que se ve bien en exteriores, que es quizá lo más importante en la pantalla de un reloj. Mi principal queja con él es que no responde bien a los movimientos de muñeca para encender la pantalla, obligando a pulsar un botón para ver la hora la mayor parte de las veces.

Vamos con el software. En lugar de Android Wear, Samsung ha apostado por un sistema operativo propio, Tizen, lo cual le permite jugar entre otras cosas por un interfaz propio muy optimizado y pensado para ser manejado muy cómodamente con los controles físicos más aún que con la pantalla táctil. Si giramos la rueda a la izquierda veremos las notificaciones, tanto propias como del móvil, mientras que a la derecha podremos iniciar acciones o consultar otros datos como el tiempo, la agenda o el altímetro, del que no obstante no me fiaría demasiado porque en Edimburgo me aseguraba que estaba unos 50 metros por debajo del nivel del mar y no estaba buceando, que hace demasiado frío y además, aunque el Gear S3 resiste agua y polvo, no lo podemos sumergir más de metro y medio.

Pulsando el botón de inicio accederemos a las apps, que incluyen un teléfono. Porque sí, amigos, por fin podremos hablar a través del reloj como Michael Knight con el coche fantástico, y si no hay mucho ruido de fondo se escucha perfectamente. No aconsejo hacerlo en la calle, eso sí, a no ser que queramos morirnos de vergüenza. El problema es que no hay muchas apps donde elegir, y ese es el talón de Aquiles de haber escogido Tizen. Ni Facebook ni Twitter ni Whatsapp: las apps más conocidas disponibles son Spotify y Flipboard. Así que las notificaciones notificarán, pero no podremos hacer nada con ellas. Nada de contestar a mensajes hablando, por ejemplo, entre otras cosas porque el reconocimiento de voz es atroz.

Aunque es de esperar que el mejor móvil para usar con el Gear S3 sea un Samsung, no funciona mal con otros Android, y he probado un par. El principal problema es que tendremos que instalarnos un montón de aplicaciones de Samsung para arrancar. Si además queremos que nos haga un seguimiento, por ejemplo, de los datos de salud (sueño, pasos, pulsaciones, etc.) tendremos que hacernos una cuenta Samsung. Lo único que he echado de menos es Samsung Pay, que teóricamente nos permite pagar con el reloj, pero que no he encontrado forma de activar sin un móvil compatible. ¿Pero qué tal funciona con el iPhone? A ver qué nos cuenta Juanma, que tiene uno:

Samsung Gear S3 Classic y el Apple iWatch

Intentaré explicaros como funciona con dispositivos IOS, en concreto con el iPhone. Es muy fácil emparejar los dos dispositivos y desde el primer momento el sistema te va a preguntar si quieres enviar todos los datos del teléfono, como contactos, fotografías, etc. Algo absolutamente necesario es darte de alta en el sistema de Samsung, que es la única forma de poder tener acceso posteriormente a temas como salud.

A nivel estético, el Samsung Gear S3 Classic pretende ser un reloj de verdad y el Apple iWatch no. Depende de nuestros gustos que prefiramos un estilo u otro. En cuanto al funcionamiento, la primera diferencia son las aplicaciones. En el reloj original de Apple prácticamente todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono las vamos a encontrar en el reloj. Sin embargo en el caso de Samsung esto no es así. Hay muy pocas aplicaciones y las pocas que se encuentran tienen una utilidad bastante pobre.

Donde realmente gana el reloj de Samsung es en la autonomía. El fabricante afirma que tiene autonomía para cuatro días. Por otro lado, en el caso del reloj de Apple a los dos días no llega y si se pretende tener todas las funcionalidades es necesaria una carga diaria.

Otra de las apuestas clave en los dos relojes es la forma de navegar por él. Contando con el hecho de que las dos pantallas son táctiles, es decir, permiten realizar todas las operaciones que se desee, pero cada marca apuesta por cosas diferentes.

En cuanto a usabilidad, me quedo con la de Apple. Está mejor resuelta, es más fácil de manejar y sobre todo cuando tienes que acceder a información y tienes que hacer un scroll muy rápido, la rueda se hace incómoda. Sin embargo, para moverte con precisión en dos o tres menús, sí es más apropiado este sistema.

En líneas generales la integración del reloj de Samsung con los sistemas de iOS es aceptable, las notificaciones te llegan con normalidad aunque se echa de menos la posibilidad de interactuar.

Conclusiones

El Gear S3 se puede conectar por wifi y tiene GPS propio, algo que agradecerán motoristas y montañeros, aunque la verdad es que también ahí la falta de apps se hace sentir. No, no hay Google Maps, y los posibles reemplazos que he probado no parecen ir muy bien. Y aunque los diversos sensores para monitorizar nuestra salud funcionan bien, no hay que olvidar que este reloj cuesta 400 euros y nos podemos comprar una pulsera inteligente por menos de 50 que también lo hará. Lo cual nos lleva a la cuestión esencial: ¿realmente merece la pena?

Sin duda la tecnología de los relojes inteligentes ha mejorado mucho desde que hace dos años y medio probáramos el primero. Y Samsung ha hecho un trabajo excelente con este Gear S3 en cuestión de diseño, funcionalidad y comodidad de uso, aunque le lastre la falta de aplicaciones de calidad. El problema es que sigue sin estar claro para qué podemos querer un reloj inteligente, porque al final si no somos muy deportistas lo usaremos para consultar notificaciones sin sacar el móvil del bolsillo, y si lo somos no parece aportar mucho más que cualquier pulsera. Así que posiblemente el Gear S3 sea una de las mejores, y más caras, opciones si queremos un reloj inteligente, pero lo que no tengo claro es por qué querríamos tener uno.