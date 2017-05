Hampton participaba en un concierto en Atlanta con el que celebraba su 70 cumpleaños cuando, en el momento en el que el acto estaba llegando a su fin con una interpretación de la canción "Turn On Your Love Light", se derrumbó. Fue un final dramático y poético en la vida de un hombre cuyo modo de vida fue una forma de arte, pero no puede mitigar la tristeza de todos los que lo amaban", escribió el grupo en su perfil de Facebook.