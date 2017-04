Begoña Villacís: “El mayor enemigo del PP no es Ciudadanos sino la corrupción”

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha estado este jueves en Es la Tarde, de esRadio, para comentar los principales asuntos de actualidad: la corrupción que afecta al PP, y que le ha costado su cargo de portavoz a Esperanza Aguirre, y la moción de censura anunciada por Podemos.

Begoña Villacís ha reconocido la “sintonía” de su grupo con los populares en el Consistorio, al menos les “reconocemos en la oposición, al contrario de lo que ha pasado con el PSOE”. Y es que “la única percepción” que ha tenido Villacís de los socialistas de Purificación Causapié durante estos dos años es que están “plenamente” integrados en Ahora Madrid; de hecho en algunas áreas, como la de Urbanismo, “están más a la izquierda” que los concejales de Manuela Carmena.

La portavoz centrista aseguró también que si en algún momento se encontrara en el lugar de Aguirre, dimitiría “porque no es un colaborador que haya metido la mano en la caja, es que han sido muchísimos colaboradores y muchísimo dinero: o bien hacía la vista gorda o no estaba haciendo su trabajo”. Además, recordó al PP que “su mayor enemigo no es Ciudadanos sino la corrupción”. Si bien advirtió que su partido no va a apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy anunciada por Podemos. “Hay gente que sigue obsesionada con las sillas. El PP es el partido más votado y mientras cumplan con nuestras exigencias no podemos retirarles nuestro apoyo”.