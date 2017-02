Enorme enfado de Luis Enrique con un periodista de TV3

El Día de San Valentín se le atragantó de lo lindo a Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. Además de la abultada derrota por 4-0 frente al PSG, en la ida de octavos de final de la Champions, el técnico del Barcelona vivió momentos de auténtica tensión en zona mixta con Jordi Grau, periodista de TV3.

Al entrenador asturiano no le gustaron las preguntas del reportero y respondió mostrando de nuevo su peor cara. "A ver si el tono y el trato en las preguntas cuando ganamos es el mismo que cuando perdemos", le dijo Luis Enrique a un Grau que le había preguntado por los cambios tácticos durante el partido ante el equipo de Unai Emery.

"Se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado de posicionamiento. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo (Messi) más por dentro, con más libertad (...) Podíamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh?", dijo Luis Enrique.

"Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana aceptaría el mismo trato, y el mismo trato personal en las entrevistas. Este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas cuando ganamos los partidos", le espetó el preparador gijonés a Jordi Grau.

Acabó sujetado por tres personas

Pero la cosa no quedó ahí. Y es que, según informó la periodista Susana Guasch en Mega, el entrenador del Barça tuvo que ser sujetado después por tres personas cuando intentaba revolverse hacia Grau. "La imagen potente se ha producido después cuando ha terminado la entrevista que habéis visto. Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau (...) Iba diciendo 'no me toquéis, no me toquéis, a ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos'", contó Guasch.

Guasch también informó de que Luis Enrique no quiso hablar para Atresmedia, una de las televisiones con derechos en la Champions League.