Espectacular incendio en una empresa química de Paterna

El siniestro ha ocurrido poco antes de las 9.30 horas en la empresa Indukern, ubicada en la calle Ciudad de Barcelona del Polígono Fuente del Jarro, y ha generado una nube negra visible desde varios kilómetros.



Más de medio centenar de bomberos, junto con agentes de la Policía Nacional, Policía de la Generalidad y Policía Local de Paterna, siguen trabajando en la extinción del incendio, que aún no ha sido controlado aunque ya se encuentra perimetrado.



La Generalidad ha informado de que el humo no ha superado en ningún momento los umbrales de toxicidad, pero desde primera hora los servicios de Emergencias han aplicado los protocolos de precaución.



Alrededor de 3.000 empleados de unas 150 empresas (de las cerca de 450 activas en el polígono) han sido desalojados, según ha informado el Ayuntamiento y la asociación de empresarios del citado polígono. Además, el Consistorio ha suspendido las clases en todos los centros educativos próximos a la empresa incendiada y ha recomendado el confinamiento "preventivo" de toda la población a lo largo de la mañana.



Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) ha suspendido la línea de metro entre Paterna y la Cañada, se han registrado problemas de suministro eléctrico y se ha cortado la red de alcantarillado y el suministro de Gas Natural en toda la zona afectada por el incendio.



El trabajador herido ha sufrido quemaduras de segundo grado en el 6% del cuerpo, pero ha sido dado de alta horas después tras ser atendido en el Hospital de la Fe.



El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado posteriormente de que dos mujeres de 27 y 28 años han sido atendidas en Burjasot por los servicios sanitarios tras haber inhalado humo procedente del incendio. Ambas han sido atendidas en La Fe y dadas de alta.



El delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, ha informado de que el incendio se ha iniciado durante el trasvase de unos líquidos, sin que se hayan determinado los motivos concretos, y que el producto que ha ardido es acetona, que no produce nube tóxica.



En una de las explosiones ha resultado dañado uno de los camiones del Consorcio Provincial de Bomberos, cuya cabina ha sido alcanzada por uno de los bidones que han estallado y han salido despedidos por el aire.



Este mismo depósito, antes de impactar contra el camión, ha llegado a seccionar una torre de alta tensión, según ha informado la Diputación de Valencia, responsable del Consorcio.



El gerente de la asociación de empresarios del polígono, Joaquín Ballester, ha informado a EFE de que el incendio ha afectado al menos a seis empresas aledañas a Indukern, si bien todavía no se han concretado los daños.