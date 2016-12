Crítica de la película: 'Silencio'

Sinopsis:

Segunda mitad del siglo XVII. Dos sacerdotes jesuitas portugueses emprenden un viaje hasta Japón para encontrar a su mentor que, según se rumorea, ha renunciado a su fe, tras ser perseguido y torturado.



En busca de este misionero, los dos sacerdotes vivirán el suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los cristianos. Y es que, en el país nipón la práctica del catolicismo no está permitida, por lo que aquellos que practican esta creencia deben hacerlo en la clandestinidad. Los misioneros jesuitas serán testigos de la violenta persecución a la que son sometidos los cristianos japoneses, que viven bajo un régimen dictatorial que busca eliminar cualquier influencia occidental en el país.



Drama histórico dirigido por Martin Scorsese (El lobo de Wall Street, Shutter Island, Infiltrados) y escrito por Jay Cocks (Gangs of New York, La edad de la inocencia), basado en la novela Silencio escrita por Shushaku Endo.