Seriemente: 'The Get Down', de Netflix. Un Bronx deprimido, no deprimente

Seriemente: 'The Get Down', de Netflix. Un Bronx deprimido, no deprimente

Seriemente: 'The Get Down', de Netflix. Un Bronx deprimido, no deprimente El videoblog de series de televisión semanal de Libertad Digital pone su atención sobre la serie The Get Down, la nueva de Netflix.